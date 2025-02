Renner tem lucro líquido de R$ 487,2 mi no 4º tri de 2024, queda de 7,5% ante um ano antes

A Lojas Renner registrou lucro líquido de R$ 487,2 milhões no quarto trimestre de 2024, queda de 7,5% ante um ano antes. A queda do lucro, segundo a varejista, foi consequência da "não comparabilidade" em relação à outros resultados operacionais.

Somado a isso, a empresa afirma que o resultado também foi impactado por respectivos juros sobre os créditos tributários recuperados no quatro trimestre de 2023 e às baixas de ativos fixos de R$ 133,5 milhões.

Já o Ebitda total ajustado foi de R$ 1,024 bilhão no trimestre reportado, alta de 1,7% frente o mesmo período de 2023. O resultado refletiu a melhor alavancagem operacional do varejo e do segmento de crédito.

A receita líquida somou R$ 4,174 bilhões, avanço anual de 9,7%. O trimestre também foi marcado por crescimento de vendas em todas as unidades de negócio, com 8,9% de alta nas vendas mesmas lojas (SSS).