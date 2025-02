Irmã de Lexa comenta sobre momento difícil da família: - Algo muito pessoal

Wenny Isa, irmã caçula da cantora Lexa, usou suas redes sociais para conversar com os seus seguidores e prestar sua solidariedade com a escola de Samba Unidos de Bangu, após as fantasias da agremiação serem destruídas e tomadas por fogo durante incêndio em fábrica. Além disso, ela falou sobre o momento delicado que sua família está enfrentando.

- Oi! Como vocês estão? Estou aqui para ir voltando aos pouquinhos a falar com vocês. Vocês viram que está tendo um momento difícil na minha família, mas eu não me sinto muito confortável de falar. Sou melhor escrevendo do que falando, então é algo muito pessoal, é dessa forma que consigo expressar para vocês, declarou.

E continuou:

- Eu também quero prestar minha solidariedade a Bangu depois do acontecimento trágico que aconteceu na fábrica. É poder encontrar forças onde a gente consegue. A gente vai conseguir fazer um desfile muito lindo e com alegria, principalmente, mostrando a nossa garra.

No final, Wenny falou sobre o seu retorno aos palcos:

- Quero poder falar com vocês também sobre a minha agenda, como as coisas estão voltando e eu também fiz show em Brasília, só que não postei nada sobre o show. Acredito ser isso que quero falar de uma forma bem calma, bem tranquila, porque é a forma que consigo levar as coisas agora. O meu ponto de retorno, do meu comeback, é no dia 7 de março, que vai ser o lançamento da minha música ?99?. Minha agenda vai ser bem legal e vou estar em Goiânia (GO) e Japeri (RJ). Vou repassando as coisas para vocês aos pouquinhos, como já falei, encerrou.

Vale lembrar que Lexa enfrentou a perda de sua primeira filha, a pequena Sofia, fruto do seu relacionamento com Ricardo Vianna.