Rumo tem prejuízo líquido de R$ 259 Mi no 4tri24, revertendo lucro de R$ 1 mi de um ano

A Rumo registrou prejuízo líquido de R$ 259 milhões no quarto trimestre de 2024, revertendo o lucro líquido de R$ 1 milhão reportado no mesmo período do ano anterior. No critério ajustado, houve lucro líquido de R$ 206 milhões ante igual R$ 1 milhão em 2023

O Ebitda da companhia somou R$ 1,202 bilhão entre outubro e dezembro, queda anual de 0,4%. No critério ajustado, a cifra cresceu 38,1%, para R$ 1,667 bilhão.

A receita operacional líquida, por sua vez, atingiu R$ 3,463 bilhões. O valor é 32,4% maior do que o reportado no quarto trimestre de 2023.

A alavancagem financeira, mensurada pela relação entre o endividamento abrangente líquido e o Ebitda ajustado, encerrou o ano em 1,4 vez. "Patamar estável em comparação ao trimestre imediatamente anterior e abaixo do apresentado ao final do ano passado, ilustrando a desalavancagem da companhia", afirma a Rumo no release de resultados.

Resultado anual

No acumulado de 2024, o lucro líquido ajustado foi de R$ 2,089 bilhões ante R$ 722 milhões em 2023. O Ebitda ajustado avançou 36,5% ano contra ano, para R$ 7,713 bilhões. O crescimento de resultado foi impulsionado principalmente por maiores margens ao longo do ano, além de maiores volumes transportados, segundo o release.

Já a receita subiu 27,4%, somando R$ 13,936 bilhões entre janeiro e dezembro de 2024. O resultado reflete o aumento de 2,6 bilhões de TKU em volume e aumento da tarifa média anual em 24%.