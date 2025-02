Quem é a delegada Marília Alencar, única mulher denunciada pela PGR por tentativa de golpe

A delegada Marília Ferreira de Alencar, da Polícia Federal (PF), é a única mulher entre os 34 denunciados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por uma tentativa de golpe de Estado no fim de 2022. A denúncia foi apresentada nesta terça-feira, 18, e aponta o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) como o líder de uma organização criminosa armada.

Durante as eleições presidenciais, Marília ocupava o cargo de diretora de Inteligência da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). Já no 8 de janeiro de 2023, quando dos atos de invasão à Praça dos Três Poderes, a delegada era subsecretária de Inteligência do Distrito Federal.

Até a tarde desta quarta-feira, 19, Marília Ferreira de Alencar não havia apresentado defesa nos autos. O Estadão tentou contato com a delegada até a publicação deste texto, mas sem sucesso.

Marília é formada em Direito pela Universidade de Brasília (UnB). Se tornou delegada da Polícia Federal em 2007. Em 2019, foi professora da disciplina Liderança e Gestão Estratégica, na Academia Nacional de Polícia.

A PGR ressalta que, além de Marília, outros dois membros da cúpula da segurança do DF na época "aderiram aos planos da organização criminosa": o ex-secretário de Segurança, Anderson Torres, e o ex-secretário-executivo, Fernando de Sousa Oliveira.

Os três integravam quadros do Ministério da Justiça no governo Bolsonaro, antes de serem chamados para a equipe do governador Ibaneis Rocha.

De acordo com a denúncia, durante o período eleitoral eles teriam coordenado a "utilização indevida da estrutura da Polícia Rodoviária Federal para obstaculizar o trânsito de eleitores a zonas eleitorais em regiões do Nordeste".

Marília também é acusada, assim como o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, e Fernando de Sousa Oliveira, de coordenar o emprego das forças policiais "para sustentar a permanência ilegítima de Jair Messias Bolsonaro no poder".