James Bond: Amazon assume controle criativo da franquia '007'; saiba o que muda

Os produtores Barbara Broccoli e Michael G. Wilson pegaram Hollywood de surpresa nesta quinta-feira, 20, com o anúncio de que estão deixando o controle criativo dos filmes de James Bond. Os dois, que são produtores e peças-chave da saga do espião três há décadas, repassaram as decisões criativas oficialmente para a Amazon MGM Studios. A informação foi divulgada pela BBC.

A novidade é o novo capítulo de uma saga que se desenrola desde 2022, quando a gigante do e-commerce finalizou a compra histórica da MGM, o estúdio-mãe de 007. Na ocasião, a Amazon esperava desenvolver um novo filme a curto prazo, mas um impasse logo se instaurou: Broccoli e Wilson mantiveram o controle sobre todas as decisões envolvendo a saga, mesmo com a Amazon sendo a dona do negócio. Os dois são conhecidos por manterem uma postura rígida a respeito da história do espião. Agora, diante de um novo acordo, as três partes - Amazon MGM Studios, Barbara Broccoli e Michael G. Wilson - firmam uma parceria inédita. Os produtores veteranos continuam sendo detentores da franquia, mas o estúdio ganha, enfim, o tão cobiçado controle total.

"Desde sua introdução cinematográfica há mais de 60 anos, James Bond se mantém como um dos personagens mais icônicos no entretenimento filmado", declarou Mike Hopkins, diretor do Prime Video e da Amazon MGM Studios. "Somos gratos aos saudosos Albert R. Broccoli e Harry Saltzman por trazerem James Bond aos cinemas ao redor do mundo, e a Michael G. Wilson e Barbara Broccoli por sua dedicação incontestável e seu papel na continuação do legado da franquia que é adorada por legiões de fãs no mundo inteiro."

James Bond chegou aos cinemas no ano de 1962, com o filme 007 Contra o Satânico Dr. No. Na época, Albert Broccoli (pai de Barbara e padrasto de Wilson) e Harry Saltzman compraram os direitos de adaptação dos romances de Ian Fleming, e deram início ao sucesso que perdura até hoje. Os herdeiros assumiram o posto para continuar a franquia em 1995, e estão à frente dos lançamentos desde 007 Contra GoldenEye.

O que muda daqui em diante?

O último filme de James Bond lançado nos cinemas foi 007 - Sem Tempo para Morrer, 25º da história e o 5º e último de Daniel Craig. Especulações sobre o destino da saga e quem poderá assumir o posto circulam na imprensa há quase uma década, e se intensificaram após 2021. No entanto, não há informações concretas sobre quem poderá ser o próximo espião.

Com a mudança nos bastidores, a expectativa por novidades aumenta, e a especulação que circula na imprensa internacional diz respeito à derivação da franquia. Agora que está no controle criativo, a Amazon pode dar sinal verde para séries e filmes derivados, ambientados no universo de 007 - mais ou menos como a Disney fez com Star Wars.

A verdade é que Broccoli sempre agiu como uma espécie de guardiã do legado do pai, o que por muito tempo frustrou o desejo dos executivos da Amazon de lucrarem ainda mais com a franquia. É justamente por isso que a mudança é uma grande surpresa, e pode alterar bastante o futuro de James Bond.

No ano passado, o Prime Video lançou o reality 007: Estrada para o Milhão, um programa que, embora se aproveite do título, não interfere na história dos filmes ou tem alguma ligação direta com os personagens. Agora, a empresa tem a chance de tirar do papel os seus projetos que realmente têm a possibilidade de expandir a saga.

Nos últimos anos, a Amazon já vinha tentando criar novas histórias, que foram vetadas insistentemente por Broccoli. Há relatos que afirmam que a executiva chegou a se frustrar com o estúdio e dizer que tratavam-se de pessoas "idiotas". Vale lembrar que Barbara passou sua carreira fazendo a curadoria do legado de Bond e garantindo que todas as escolhas para o personagem fossem coerentes com as ideias do pai.

Por enquanto, ainda não há novidades sobre os próximos capítulos de 007. Os 25 filmes já existentes estão disponíveis para compra ou aluguel no Prime Video.