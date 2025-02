Aeroportos fecham janeiro com alta de 5,3% no fluxo doméstico e recorde internacional, diz Anac

Os aeroportos brasileiros registraram alta no fluxo de passageiros em voos domésticos e internacionais durante o mês de janeiro. Conforme os dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), foram 2,7 milhões de viajantes internacionais, um recorde de movimentação para o mês e um crescimento de 15,2% na comparação com 2024.

Nas rotas domésticas, foram 8,6 milhões de passageiros, 5,3% acima do registrado em janeiro de 2024. O fluxo somado nos voos domésticos e internacionais em janeiro de 2025 alcançou 11,3 milhões de passageiros, 7,5% acima do registrado no mesmo período do ano anterior.

O Aeroporto Internacional de Guarulhos liderou o ranking dos aeroportos mais movimentados com turistas estrangeiros no Brasil em janeiro, registrando 1,41 milhão de passageiros.

Na sequência, aparecem o Galeão, no Rio de Janeiro, com 592,1 mil viajantes, e Florianópolis, que recebeu 210,9 mil.

Outros aeroportos com grande fluxo internacional foram Campinas (92,1 mil), Brasília (82,7 mil), Salvador (55,8 mil), Confins (48,7 mil), Fortaleza (45,1 mil) e Recife (38,6 mil).

Para o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, os números indicam melhora na economia e mais confiança no País. "Estamos vendo o melhor resultado dos últimos anos na aviação civil. Isso é resultado de uma economia robusta e de maior confiança dos brasileiros e dos turistas estrangeiros para viajar e conhecer o Brasil."

Cargas

A carga aérea internacional também registrou resultados positivos, com 65,1 mil toneladas movimentadas, 6,9% acima de janeiro de 2024. Na carga aérea doméstica, foram processadas 37,2 mil toneladas, crescimento de 4,2% em relação a janeiro do ano anterior.

No total, a movimentação de cargas registrou 102,2 mil toneladas, com um crescimento de 5,9% em relação a janeiro do ano anterior. A demanda e a oferta registraram aumentos respectivos de 10,6% e 11,1% em comparação com janeiro de 2024.