Trump está frustrado por Zelensky não ter ido à mesa de negociações, diz Michael Waltz

O conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, Michael Waltz, afirmou nesta quinta-feira, 20, que o presidente Donald Trump está "frustrado" com o líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, por "diversos motivos". Um deles é o fato de Zelensky ainda não ter se reunido com o republicano para negociar um acordo que leve ao fim da guerra com a Rússia. Há pouco, Zelensky disse estar pronto para um "acordo forte e realmente benéfico com o presidente dos Estados Unidos sobre investimentos e segurança".

Em coletiva de imprensa na Casa Branca, Waltz destacou que, além do líder ucraniano, outros chefes de Estado europeus também são "bem-vindos" às conversas por um acordo de paz. Segundo o conselheiro, "não há nada melhor para o futuro da Ucrânia do que o apoio dos Estados Unidos" e pediu que Zelensky reconsiderasse a proposta de exploração de minérios em território ucraniano por empresas americanas.

Nesta quarta, 19, Trump chamou Zelensky de "ditador" em seu perfil na Truth Social. Questionado se o republicano também vê o presidente russo, Vladimir Putin, da mesma forma, Waltz evitou responder diretamente. "Se há alguém que pode ir cara a cara com Putin, é Trump. Putin e Zelensky já afirmaram que apenas Trump pode acabar com a guerra e trazer paz de volta ao mundo", declarou.

O conselheiro criticou a postura da Europa no início do conflito entre Kiev e Moscou. "A Europa 'torcia as mãos' no começo. É hora de os europeus acordarem para a situação no continente deles", afirmou, ressaltando que a guerra não teria começado se Trump estivesse no poder à época. Waltz defendeu o aumento dos gastos com defesa pelos países europeus e disse que discutirá o tema com o presidente da França, Emmanuel Macron, na próxima semana, durante uma visita à Casa Branca.

'Trump está certo em ignorá-lo'

O chefe do Departamento de Eficiência Governamental dos EUA (Doge, na sigla em inglês), Elon Musk, disse que a pesquisa do Kyiv International Institute of Sociology que aponta aprovação de 57% do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, não é confiável porque é "controlada por ele mesmo".

"Se Zelensky fosse realmente amado pelo povo da Ucrânia, ele realizaria uma eleição. Ele sabe que perderia de forma esmagadora, apesar de ter tomado o controle de toda a mídia ucraniana", escreveu em publicação no X, antigo Twitter, nesta quinta-feira.

Musk disse que o presidente ucraniano é "desprezado" pelo povo da Ucrânia e que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, "está certo em ignorá-lo".