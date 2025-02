Sinergia entre Brasil e Portugal é promissora a negócios e competitividade, diz premiê

O primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, enalteceu nesta quinta-feira, 20, as relações entre Brasil e Portugal e elogiou as capacidades de ambos os países na disponibilidade de crédito e no ecossistema de inovação. "O Brasil, felizmente, tem muito crédito e capacidade instalada na área tecnológica e na área de inteligência artificial, mas Portugal também: somos um país verdadeiramente vocacionado para novas tecnologias e inovação", disse ele.

E completou: "Portanto, essa sinergia entre os países, neste domínio, é altamente promissora se conseguirmos fazê-la refletir no ambiente de negócios e na capacidade de darmos maior competitividade às nossas empresas."

Montenegro voltou a repetir que os países cultivam uma excelente relação, para além da língua partilhada.

"Temos uma história em comum, experiência acumulada, e temos de ter ambição, esperança e confiança. E a minha confiança é que nós vamos ser capazes de fazer, no futuro, muito mais do muito que já fizemos até hoje", frisou o primeiro-ministro.

Ele participou da abertura da XIV Cimeira Bilateral Brasil-Portugal, na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), na capital paulista.