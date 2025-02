Presidente do México agradece elogio de Trump e vê fala como benéfica para debate sobre tarifas

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, agradeceu, nesta quinta-feira, 20, os elogios feitos pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e afirmou que suas declarações podem beneficiar o debate sobre tarifas entre os dois países. Durante a coletiva de imprensa diária Mañanera, Sheinbaum comentou sobre as falas do republicano durante o FII Priorities Summit, realizado em Miami, na quinta-feira, 19.

"Claro que as declarações dele beneficiam os acordos sobre tarifas. Mas veremos como será a reunião de hoje entre o ministro Marcelo Ebrard e o secretário de comércio dos EUA, Howard Lutnick, sobre o tema das tarifas. E o tema de segurança que estamos trabalhando sob a coordenação do Secretário de Relações Exteriores do México e do Secretário de Estado dos EUA", disse a mandatária durante a coletiva de imprensa Mañanera.

Durante o evento em Miami, Trump descreveu a ligação com a mandatária mexicana, cujo tema, disse, foi o tráfico de drogas. O presidente teria tratado "sobre como eles não podiam deixar as pessoas passarem pelo país deles México para entrar no nosso". "Eu não fui tão legal, mas ela entendeu o que eu disse. Perguntei a ela: 'Vocês são uma grande nação que consome drogas?', ao que ela respondeu: que eles não eram consumidores porque tinham valores familiares muito fortes", disse o republicano.

Ele afirmou que Sheinbaum lhe disse que o México faz "muita propaganda" para a prevenção do uso de drogas como o fentanil. Elogiou a estratégia do governo mexicano e criticou a crise dos opióides nos Estados Unidos.

Em resposta, na Mañanera desta quinta, Sheinbaum ressaltou a importância da cooperação entre os dois países no combate ao tráfico de drogas e reconheceu o impacto das declarações de Trump na discussão sobre tarifas.

"Primeiro, quero agradecer evidentemente a menção. Penso que é algo muito importante. Sempre falamos que o tráfico de drogas nos Estados Unidos tem a ver com o consumo. Não é apenas um problema do México", afirmou a presidente.

Segundo ela, não haveria distribuição de drogas para os EUA se não houvesse demanda dentro do território americano. "Então, isso é um reconhecimento do ex-presidente dos EUA sobre algo que sempre destacamos: é preciso abordar as causas", acrescentou.

Sheinbaum também destacou que a luta contra o tráfico não deve se limitar à segurança policial, mas também envolver campanhas de prevenção e fortalecimento de leis. "A menção ao fato de que o México está promovendo uma campanha contra o uso do fentanil é importante para os Estados Unidos", disse.

Ela considerou que a fala de Trump representa um reconhecimento da necessidade de os EUA atuarem na redução do consumo de drogas ilegais.