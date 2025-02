Jéssica Costa fala de sua amizade com Hariany Almeida: É uma pessoa que fixou na família

Jéssica Costa decidiu abrir a famosa caixinha de perguntas em suas redes sociais e bater um papo com os seus seguidores. A filha de Leonardo foi questionada por uma internauta sobre sua amizade com Hariany Almeida, namorada do seu irmão Matheus Vargas.

Através de um vídeo, Jéssica falou da conexão que tem com a cunhada:

- Eu amo muito ela. Não é que a gente é parecida, mas acho que a gente tem uma vibe parecida. Ela é uma pessoa muito incrível, gostou muito dela. Tipo, muito. E a gente se dá superbem, declarou.

Jéssica ainda afirmou que a cunhada fixou na família e não irá mais sair:

- Ela é uma pessoa que fixou na família, entendeu? Não tem como ela sair da família. Ela é nossa, uma propriedade da nossa família agora. Não sai mais. Gosto dela desse jeito, encerrou.

Vale pontuar que a declaração sobre Hariany aconteceu horas antes de João Guilherme confirmar o fim do seu namoro com Bruna Marquezine.