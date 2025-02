Internada, Jakelyne Oliveira recebe cuidados do noivo: Muito bem cuidada

Jakelyne Oliveira foi internada na última quarta-feira, dia 19, após sentir dores muito fortes na cabeça. A Miss Brasil 2013 contou que até sua visão foi afetada e postou alguns vídeos recebendo cuidados do noivo, Mariano:

Sendo muito bem cuidada, escreveu ela nos Stories do Instagram, enquanto mostrava seu amado secando o cabelo dela e colocando meia em seus pés.

Na UTI, Jakelyne relatou que se sentiu mal na madrugada da última terça-feira, dia 18, e foi levada às pressas a um hospital em São Paulo:

- Estava no meio da reunião com a minha equipe e começou uma dor de cabeça muito forte. Comecei a perder a visão, que começou a ficar muito embaçada. Tive uma dor de cabeça repentina e extremamente intensa. Quando o Ricardo [Mariano] chegou, eu estava literalmente caída no banheiro e sem forças para levantar. Corremos para o hospital. Se ele não tivesse chegado, eu ia ficar no banheiro, caída, até agora.

Já nesta quinta-feira, dia 20, Jakelyne contou que saiu da UTI, mas segue internada, agora em um quarto do hospital:

- Me sinto muito melhor, já estamos no apartamento, não estamos mais na UTI, graças ao bom Deus. Dormi bem essa noite, fiquei extremamente sonolenta, não conseguia nem abrir os olhinhos, por conta da medicação. Sinto que hoje eu irei embora. Sinto que hoje a alta vem, disse ela, esperançosa.

A ex A Fazenda também contou que está muito melhor que antes, mas que ainda continua sentindo dores, porém tranquilizou o público ao dizer que é um sintoma normal.

- Estou me sentindo bem, vou esperar o médico vir aqui para saber se já posso ir para casa. Está doendo? Está. Mas na medicação a gente vai controlando.

Por fim, Jake deu mais detalhes do que aconteceu com ela:

- Dessa vez começou com a perda de uma parte da visão. A dor era tão forte que eu vomitava. A veia [da cabeça] parecia que iria estourar. Perdi minhas forças. Graças a Deus me trouxeram para o hospital, não sei o que teria acontecido se tivéssemos ficado em casa. A evolução foi muito rápida. Quando eu estava na triagem, perdi os sentidos. Não conseguia falar, minha língua começou a embolar, não conseguia entender nada, por mais simples que fosse, como água, eu não conseguia entender o que era água.

E relatou que um cisto de água em seu crânio foi encontrado:

- Mas, pelo o que o médico falou, é algo relativamente comum, grande maioria das pessoas têm, Ricardo tinha também. Sem alarme, fazer acompanhamento uma vez no ano para saber se está tudo bem. Eu não ia nem falar isso para vocês. Tá tudo certo.