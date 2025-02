Presidente do México confirma reunião hoje com EUA para tratar de tarifas

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, confirmou que o ministro da Economia do México, Marcelo Ebrard, se encontrará nesta quinta-feira, 20, com o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, em Washington.

"Veremos como será a reunião de hoje entre o ministro Marcelo Ebrard e o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, sobre o tema das tarifas", disse ela, em coletiva de imprensa.