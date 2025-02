Lucro da Nutrien cai 33% no 4º trimestre de 2024, para US$ 118 milhões

A companhia canadense de fertilizantes Nutrien obteve lucro líquido de US$ 118 milhões no quarto trimestre de 2024, informou a empresa na quarta-feira, 19, depois do fechamento do mercado financeiro. O resultado representa queda de 33% ante igual período do ano anterior, quando a empresa lucrou US$ 176 milhões.

O lucro por ação passou de US$ 0,35 para US$ 0,23. A queda do lucro refletiu preços mais baixos de venda e volumes menores de potássio, o que foi parcialmente compensado por lucro maior no segmento de varejo e menores despesas, disse a companhia em comunicado.

Em termos ajustados, o lucro foi de US$ 0,31 por ação, em comparação a US$ 0,37 um ano antes. A receita diminuiu 10,3% na mesma comparação, para US$ 5,079 bilhões.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado diminuiu 2%, para US$ 1,055 bilhão.

As vendas da Nutrien Ag Solutions (varejo) caíram 9% no quarto trimestre, para US$ 3,179 bilhões. O Ebitda ajustado do segmento aumentou 48%, para US$ 340 milhões.

A receita com potássio diminuiu 31%, para US$ 536 milhões, enquanto o Ebitda ajustado do segmento caiu 37%, para US$ 291 milhões. Em nitrogênio, as vendas subiram 6%, para US$ 1,013 bilhão. O Ebitda ajustado cresceu 20%, para US$ 471 milhões. Em fosfatados, a receita caiu 22%, para US$ 414 milhões, enquanto o Ebitda ajustado recuou 34%, para US$ 86 milhões.

"As relações estoque/uso de grãos no mundo permanecem historicamente baixas, enquanto a demanda segue forte, criando um ambiente favorável para os preços das commodities agrícolas em 2025", disse a Nutrien em comunicado. Para 2025, a companhia espera que a área semeada com milho nos EUA fique entre 36,83 milhões e 37,64 milhões de hectares. Já a área de soja deve ficar entre 34 milhões e 34,80 milhões de hectares. "O aumento projetado na área plantada com milho, combinado com uma temporada mais curta de aplicação de fertilizantes no outono de 2024, sustenta a perspectiva de forte demanda por fertilizantes na América do Norte no primeiro semestre de 2025", afirmou a empresa.

Quanto ao Brasil, a Nutrien disse que condições de umidade do solo geralmente favoráveis e preços mais altos devem levar a um aumento de cerca de 5% na área plantada de milho safrinha, impulsionando a demanda por insumos agrícolas no primeiro semestre de 2025.