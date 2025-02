BC chinês promete fortalecer medidas macroeconômicas e financeiras para apoiar economia em 2025

O Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) prometeu nesta quinta-feira, 20, fortalecer medidas macroeconômicas e financeiras para apoiar a economia real e a demanda doméstica por serviços financeiros em 2025, após concluir sua Conferência Anual sobre Trabalho Macroprudencial. Entre as medidas, o BC chinês disse que irá explorar e expandir o uso de ferramentas para estabilizar o setor financeiro, inovar o sistema de política macroprudencial e promover a recuperação sustentável da economia.

A autoridade monetária também se comprometeu a melhorar o gerenciamento financeiro do mercado imobiliário para interromper a queda e estabilizar o setor, apoiando a construção de um novo modelo de desenvolvimento.

Além disso, o PBoC irá promover o uso internacional do yuan e melhorar sistemas de pagamento, precificação, investimento e financiamento estrangeiros. "Vamos desenvolver o mercado do yuan offshore, dar foco para o papel dos swap cambiais, acelerar a construção do Centro Financeiro Internacional de Xangai e consolidar o status de Hong Kong como centro financeiro internacional", disse.