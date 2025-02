Lula diz ter 3 políticas crédito para anunciar que irão favorecer pequeno e médio empreendedor

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira, 20, que tem três medidas engatilhadas para o crédito e as classificou de "a maior política de crédito deste País". Disse que o papel do seu governo é "fazer política para baratear o custo de vida do povo".

Em entrevista à Rádio Tupi FM do Rio, Lula não quis adiantar quais são essas medidas. "Ainda tenho três coisas para anunciar ao povo brasileiro, três políticas de crédito para favorecer o pequeno e médio empreendedor. Será a maior política de crédito deste País. Na minha opinião o dinheiro tem que circular para gerar desenvolvimento e crescimento", afirmou.

Em entrevistas passadas, no entanto, o presidente já falou sobre uma medida de crédito consignado para trabalhadores do setor privado com carteira assinada, por exemplo.