Vale: lucro líquido 'pro forma' do 4º trimestre é de US$ 872 milhões, queda de 64% ante 1 ano

A Vale apresentou um lucro líquido atribuível "pro forma" aos acionistas - por incluir arrendamentos - de US$ 872 milhões no quarto trimestre de 2024, queda de 64% ante igual período de 2023. No balanço financeiro do período, a Vale também relatou um prejuízo atribuível de US$ 694 milhões.

O Ebitda ajustado pro forma (que exclui despesas relacionadas a Brumadinho e inclui o Ebitda das empresas coligadas e joint ventures) ficou em US$ 4,119 bilhões, resultado que ficou 40% abaixo do registrado no quarto trimestre de 2023.

Segundo a mineradora, esse desempenho decorre da depreciação do real na marcação a mercado de swaps de obrigações. "Esses efeitos foram parcialmente compensados por maiores contribuições de empresas coligadas e joint ventures, já que a provisão relacionada ao rompimento da barragem de Samarco impactou os resultados do trimestre, e menores tributos sobre o lucro", reportou a companhia em comunicado.

Sobre o prejuízo atribuído, a Vale mencionou o "impacto do reconhecimento da redução ao valor recuperável de US$ 1,4 bilhão relacionada às operações de níquel de Thompson e de US$ 540 milhões relacionados ao projeto de Extensão da Mina de Voiseys Bay, após revisão abrangente dos ativos da VBM".

A receita líquida de vendas no quarto trimestre de 2024 somou US$ 10,124 bilhões, recuo de 22% ante igual período de 2023.