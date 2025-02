Trump assina decreto para acabar com benefícios para imigrantes ilegais

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um decreto para acabar com os benefícios federais direcionados a pessoas em condição ilegal no país, informou a Casa Branca no fim da noite da quarta-feira, 19.

O comunicado diz que o governo acabará com "todos os benefícios financiados pelos contribuintes para imigrantes ilegais", mas não detalha a medida. Imigrantes ilegais geralmente não têm direito a benefícios do governo americano, exceto em casos de cuidados médicos de emergência. Já as crianças têm direito à educação pública gratuita, independentemente do status de imigração, de acordo com uma decisão da Suprema Corte de 1982.

Em conversa com jornalistas no Air Force One, enquanto se deslocava da Flórida para Washington, na noite da quarta, Trump voltou a elogiar a ideia de usar uma parte da economia do corte de custos planejado pelo Departamento de Eficiência Governamental (Doge, na sigla em inglês) para fazer pagamentos diretos aos americanos. "Eu adoro isso," disse Trump.

Trump também disse que está considerando comprar aeronaves usadas da Boeing para usar como avião oficial da presidência - o Air Force One. A fabricante americana atrasou a produção de dois modelos encomendados pela Casa Branca. "Estamos olhando para alternativas, já que a Boeing está demorando." O presidente descartou, porém, comprar modelos da europeia Airbus. Fonte: Associated Press.