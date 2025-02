USP é a única latino-americana entre as 150 universidades com maior reputação do mundo

A Universidade de São Paulo (USP) é a única universidade da América Latina a figurar entre as 150 instituições com maior reputação acadêmica do mundo, segundo o THE World Reputation Ranking 2025, elaborado pela consultoria britânica de educação superior Times Higher Education (THE) e divulgado na terça-feira, 18.

Na posição 101-150, a universidade brasileira recebeu a mesma classificação que instituições como a Universidade de Barcelona (Espanha), a Universidade de Tübingen (Alemanha), o Instituto de Tecnologia de Tóquio (Japão) e a Universidade Estadual de Ohio (Estados Unidos).

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) é a outra brasileira da lista, classificada no grupo entre a 151 e a 200 melhores do mundo.

Pelo 14º ano consecutivo, a Universidade de Harvard lidera o ranking, seguida pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) e pela Universidade de Oxford, empatados na segunda colocação.

O ranking classifica as instituições de acordo com a opinião de mais de 55 mil pesquisadores e acadêmicos convidados a elencar, com base em sua própria experiência, até 15 universidades que considerem ser as melhores em termos de pesquisa e ensino.

Os pontos para avaliar a reputação referem-se ao número de vezes que uma instituição foi citada pelos entrevistados como sendo a melhor em seus respectivos campos de conhecimento. Os acadêmicos consultados poderiam destacar as universidades que consideravam as mais fortes, regional e globalmente, em suas áreas específicas, dentre as mais de 6 mil instituições de ensino superior existentes no mundo.

Nesta edição, houve alterações na metodologia do ranking, incluindo critérios de comparação entre universidades pares e a distribuição geográfica dos votos recebidos.

Em outros rankings da Times Higher Education, a USP também aparece: no ranking geral, a instituição está entre as 200 melhores do mundo; é líder no ranking de melhores universidades da América Latina; e ficou entre as 100 melhores do mundo em 5 áreas do conhecimento no THE World University Rankings by Subject 2025.