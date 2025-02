Bolsas de NY fecham em alta com S&P 500 em recorde após ata do Fed sem surpresas

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta quarta-feira, 19, após se recuperarem da queda registrada na abertura, impulsionadas pela divulgação da ata da reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed), que não trouxe novidades e apenas reforçou as expectativas do mercado de um único corte nas taxas de juros este ano. Investidores também acompanham os desdobramentos geopolíticos na Ucrânia e em Gaza, além de novas sinalizações sobre tarifas de Donald Trump.

O índice Dow Jones subiu 0,16%, a 44.627,46 pontos. O S&P 500 avançou 0,24%, a 6.144,15 pontos, renovando recorde de fechamento, enquanto o Nasdaq teve avanço de 0,07%, a 20.056,25 pontos.

Na ata da última reunião do Fed, os dirigentes da autoridade monetária destacaram a necessidade de uma "abordagem cautelosa" nos cortes nas taxas de juros, dada a atual "alta incerteza" sobre a trajetória da economia. O documento também ressaltou que os indicadores recentes apontam para um "ritmo sólido" da atividade econômica nos EUA.

Além disso, o presidente americano fez duras declarações contra o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e reiterou sua promessa de pôr fim à guerra entre Rússia e Ucrânia. No entanto, Trump chamou Zelensky de "ditador" e o acusou de desviar metade dos recursos enviados pelos EUA para apoiar o exército ucraniano.

Em destaque, a Apple subiu 0,16% após anunciar um novo iPhone de baixo custo, visando impulsionar suas vendas. A Intel (-6,10%), por sua vez, devolveu parte dos ganhos registrados ontem, quando havia avançado 16%.

Por outro lado, a fabricante de caminhões movidos a hidrogênio Nikola entrou com pedido de falência, o que fez suas ações despencarem 39,13%. Já as ações da Bumble (-30,31%) e da Toll Brothers (-5,87%) registraram perdas após resultados abaixo das expectativas.

Após Trump mencionar tarifas de 25% sobre importações de automóveis, a General Motors (-0,69%) e os ADRs da Toyota (-2,15%) e da Honda (-1,86%) enfrentaram queda em seus papéis. A Ford, no entanto, ganhou 0,54%.