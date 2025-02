Como esperado, ata revela que Fed não pretende cortar juros tão cedo, diz a Pantheon Economics

Na linha do discurso de Jerome Powell na semana passada, o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) não está com pressa em flexibilizar a política monetária, segundo a ata do Federal Reserve (Fed) divulga na tarde desta quarta-feira, 19, diz a Pantheon Economics. A consultoria prevê que o BC americano manterá os juros inalterados nas reuniões de março e maio, mas que o Comitê terá em mãos evidências que mostram uma nova desaceleração no crescimento dos gastos e do emprego.

A combinação de uma nova moderação no crescimento dos salários nominais, cortes no emprego federal e um aumento nos preços dos produtos, em parte impulsionado pelas tarifas, sugere que a renda real após os impostos aumentará apenas lentamente nos próximos meses, afirma a Pantheon. Grande parte do recente aumento nos gastos com bens duráveis, provocado por temores tarifários, também será revertido em breve.

"Dessa forma, ainda acreditamos que o FOMC reduzirá a taxa dos fundos em 75 pontos-base este ano, com reduções de 25 pontos-base em junho, setembro e dezembro."