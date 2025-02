Alane Dias e Isabelle Nogueira se pronunciam após terem nomes especulados para substituir Paolla Oliveira na Grande Rio

Após Paolla Oliveira revelar que este Carnaval será seu último desfilando como Rainha de Bateria da Grande Rio, muitas suposições sobre quem entrará no seu lugar começaram a rolar. As Ex-BBBs, Alane Dias e Isabelle Nogueira, foram os nomes especulados pelo público.

Em conversa com o Portal Leo Dias, a bailarina Alane comentou sobre todos os boatos:

- Eu confesso que eu não tô pensando muito nisso, não. Sou super fã da Paolla, ela me inspira muito como mulher, aqui no samba, como atriz, então eu acabo nem pensando muito assim sobre isso. Eu tô curtindo tanto esse meu momento de musa, ser do Pará e estar com a Grande Rio homenageando o Pará e tem muito para vir por aí.

Já Isabelle, musa da escola carioca, comentou em uma nota enviada para o portal que está aproveitando o primeiro ano desfilando na avenida:

- Estou vivendo o agora, que é meu posto de musa e já sou muito feliz e satisfeita por ser Musa da Grande Rio, pois fui extremamente bem recebida pela comunidade e diretoria. Não recebi nenhum convite, não.