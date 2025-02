Nala, filha da cantora IZA e Yuri Lima, aparece com macacão avaliado em mais de três mil reais

Muito chique! A pequena Nala, filha da cantora IZA e Yuri Lima, foi clicada pelo papai com um macacão de grife avaliado em três mil e 500 reais.

A neném, de apenas quatro meses de vida, apareceu no Instagram do atleta com a peça de roupa da marca de luxo Fendi. Os seguidores comentaram bastante sobre como Nala está uma fofa:

E essas coxinhas? E essas bochechas? E essa voz?... É muita fofura;

Ai meu Deus que coisa mais linda, comentou outra internauta.

Outro fã escreveu paizão para Yuri, que vem se dedicando bastante em passar diversos momentos de qualidade com a pequena.

Vale lembrar que o casal reatou o relacionamento no início de 2025, após o jogador ter traído a artista enquanto ela ainda estava grávida da filha. O assunto veio à tona após IZA gravar um vídeo em suas redes sociais.