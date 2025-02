Noiva de Amado Batista investe 150 mil reais em lentes dentárias

A preparação para o casamento já começou! Calita Franciele, a noiva de Amado Batista e Miss Universo Mato Grosso, transformou o sorriso, na última terça-feira, dia 18, como ela mesma mostrou nos Stories do Instagram.

E sabe quanto custou o tratamento? Segundo informações do Portal Leo Dias, a modelo desembolsou cerca de 150 mil reais para aplicar lentes de contato de porcelana nos dentes.

O procedimento foi realizado pelo mesmo dentista que já atendeu Amado Batista e vários outros famosos, como André Valadão, Priscila Fantin e Leo Dias. A influenciadora já está nos preparativos para o casamento, que será realizado no dia 15 de março na propriedade do cantor no Mato Grosso, avaliada em 350 milhões de reais.