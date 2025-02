Carolina Dieckmann posta foto com seu gato e fãs apontam semelhança: É a cara dela

Alerta de fofura! Carolina Dieckmann presenteou os seus mais de oito milhões de seguidores com um carrossel de fotos ao lado do seu filho de quatro patas, Chili, da raça Maine Coon. A postagem celebrou o Dia Mundial do Gato.

Dia do gato -isso foi ontem- mas eu esqueci...hehehe Faz de conta que é hoje, tá?, escreveu na legenda da publicação.

Rapidamente os seguidores da atriz comentaram sobre a semelhança entre ela e o pet de estimação, e deixaram diversas mensagens na parte dos comentários:

Vocês são iguais, apontou uma internauta.

Ele é a tua cara, opinou uma segunda.

Ela parece com o gato ou o gato que parece com ela?, questionou uma terceira.