Jakelyne Oliveira faz atualização sobre quadro de saúde após internação na UTI: Recaída

Através das redes sociais, nesta quarta-feira, dia 19, Jakelyne Oliveira atualizou os fãs e seguidores sobre seu estado de saúde após ser internada na UTI por conta de fortes dores de cabeça. A modelo se sentiu mal e precisou ser levada às pressas ao hospital pelo noivo Mariano na madrugada da última terça-feira, dia 18.

Ainda na Unidade de Terapia Intensiva, a influenciadora contou sobre como está se sentindo após bateria de exames e revelou que teve uma recaída ainda pela manhã.

- Boa tarde. Sigo por aqui. Tive uma recaída essa manhã. Minha cabeça voltou a doer com bastante intensidade, mas vamos de atualizações do quadro. Três da manhã eu fiz a ressonância, e deu tudo certo os exames ótimos, nenhuma possibilidade de AVC e nem de outra questão voltada para um acidente cardiovascular cerebral.

A ex-participante de A Fazenda ainda continuou:

- Eu saí da ressonância com dor de cabeça. Acredito eu que por conta do contraste e por causa do barulho, que é bem intenso. Após ser medicada consegui descansar das 05h às 07h da manhã, um sono muito pesado, que me ajudou, porém, eu já acordei com a cabeça doendo novamente. Já voltou com aquela quando parece que já pega num volume e vai de uma vez.

Jakelyne relatou também que, em função da fraqueza, não conseguiu fazer a fisioterapia e quis passar a manhã mais quieta. Ela também agradeceu o carinho dos fãs, da equipe médica e da imprensa, afirmando que assim que estiver melhor, falará com todos.

Ela finaliza explicando a razão pela qual segue na UTI:

- Eu sigo aqui na UTI porque tínhamos que descartar qualquer possibilidade de um problema cardíaco ou cerebral. Agora que foram descartados, provavelmente na parte da tarde já vamos para o apartamento. Já tiro todos os fios, eletrodos, já poderei ficar sem esses aqui, como o médico explicou. Seguirei em observação para controle da dor, pelo o que o médico explicou não tem como saber o que desencadeou a crise de enxaqueca com aura.