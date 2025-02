China lança plano para estabilizar investimento estrangeiro, após queda de 13,4% em janeiro

A China lançou nesta quarta-feira, 19, um plano para estabilizar o fluxo de investimentos estrangeiros no país. A publicação da nova estratégia ocorre após o investimento estrangeiro direto (IED) no gigante asiático cair 13,4% em janeiro ante igual mês do ano passado.

Elaborado pelo Ministério do Comércio e pela Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China (NDRC, na sigla em inglês), o plano foi aprovado nesta semana pelo Conselho de Estado chinês.

Para atrair mais capitais externos, o governo chinês pretende expandir a abertura nas áreas de telecomunicação, saúde, biotecnologia, educação e outras, além de remover restrições para investimentos no setor industrial e encorajar investimentos em ações chinesas, segundo comunicado.

Essas e outras medidas devem ser incluídas na marca "Invista na China", campanha que também foi lançada pelo governo nesta quarta-feira para aumentar a publicidade externa de atividades de atração de capital estrangeiro.

Em documento separado, o Ministério do Comércio chinês revelou a forte queda anual do IED em janeiro, a 97,59 bilhões de yuans (US$ 13,41 bilhões).

Em relação a dezembro, no entanto, houve aumento de 27,5% no IED do mês passado. O número de novas empresas estrangeiras estabelecidas na China também teve ganho anual de 7,8%, a 4.229.

Os países que mais investiram no país em janeiro foram Reino Unido, Coreia do Sul, Holanda e Japão, e os setores com aumentos mais expressivos foram a indústria farmacêutica (+68,4%) e serviços de transformação tecnológica (+23,9%).