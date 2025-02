Após sair do BBB25, Mateus se decepciona com Camilla e Thamiris e defende Vitória Strada: Eu quero que essa aliança não exista mais

Mateus foi tomar aquele café da manhã com Ana Maria Braga no Mais Você nesta quarta-feira, dia 19. Após deixar a casa do BBB25, o brother está encarando a realidade do que rolou na casa e ele não viu.

Ao rever a briga mais recente entre Camilla, Thamiris e Vitória Strada, o brother se arrependeu de não ter defendido a amiga, que era sua dupla no início do jogo.

- Eu me arrependi de não ter levantado a voz. Eu queria ter essa oratória também, essa fala. Ela não é uma mulher frágil. Quando ela quer se posicionar, ela faz brilhantemente. [...] Eu queria muito ter tido outro tipo de atitude aqui.

Logo depois, Ana Maria mostrou para Mateus uma série de vídeos de Camilla e Thamiris comentando com outros participantes sobre Vitória. Nessas conversas, as irmãs se referem a atriz como chata, que virou até uma fama dela na casa.

- Quem tava achando chata era quem? Ninguém falava que era chata, quem achava era ela [Camilla]. A verdade é que eu fiquei muito decepcionada em entregar minha confiança nas pessoas.

Para completar, Mateus ainda disparo que gostaria que Vitória se afastasse das irmãs:

- Eu quero que essa aliança não exista mais.

Ana também mostrou pra Mateus o que algumas pessoas estavam comentando sobre a amizade dele com Vitória. Caso você não se lembre, a constante briga entre os dois no início do game acabou levantando um desconforto nos internautas.

Ao ser questionado por Ana se havia reparado que os dois estão sempre se cortando na conversa, Mateus respondeu que sim, e que isso já acontecia fora casa.

- Os dois querem se posicionar. Tinham muitos comentários a fazer. Eu sei onde eu falhei, e eu amo a vitória. E eu quero muito o melhor dela.