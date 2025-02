Desaparecimento de jornalista britânica é investigado por polícia de SP

A Polícia Civil de São Paulo investiga o sumiço da jornalista britânica Charlotte Alice Peet, de 32 anos, que está desaparecida há 11 dias no Brasil. No dia 8 de fevereiro, ela avisou a uma amiga que estava na capital paulista e que tinha planos para ir ao Rio de Janeiro, de acordo com a Associação dos Correspondentes de Imprensa Estrangeira o Brasil (ACIE).

O caso foi registrado na Delegacia de Atendimento ao Turista (Deat), no Rio, na última segunda,17, mas foi encaminhado para São Paulo porque teria sido o último local onde Charlotte esteve antes de desaparecer.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-SP) diz que caso é investigado pela 5ª Delegacia de Pessoas Desaparecidas do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

Conforme a ACIE, a jornalista esteve há mais de dois anos no Rio de Janeiro, quando trabalhou como correspondente freelancer para veículos de imprensa internacionais, como Al Jazeera, Times e The Telegraph. Ela voltou para Londres, mas retornou ao Brasil em novembro do ano passado.

No dia 8 de fevereiro deste ano, ela entrou em contato com uma amiga no Rio, via WhatsApp, dizendo que tinha planos de visitar o Rio de Janeiro, e que precisava de um lugar para ficar. A amiga, no entanto, respondeu que não poderia hospedá-la - esta teria sido a última manifestação da jornalista.

Alguns dias depois, sem conseguir contato com a Charlotte, a família da britânica, que vive no Reino Unido, procurou a amiga do Rio para informar que não conseguia conversar com a jornalista. "Para auxiliar nas buscas, os parentes forneceram informações sobre o voo dela para o Brasil, além de uma foto do passaporte", informou a associação.

"A ACIE e sua diretoria fazem um apelo às autoridades competentes para que intensifiquem as buscas no sentido de encontrar a jornalista britânica o mais rápido possível", acrescentou o coletivo.

Poucos dias antes de mandar mensagem para a amiga do Rio de Janeiro, no dia 4 de fevereiro, Charlotte anunciou em um grupo no Facebook que estava procura de um quarto duplo em Londres. "Sou uma jornalista de 32 anos, que é amigável, respeitosa e arrumada. Adoro ler, manter-me ativa e pôr a conversa em dia com os amigos", escreveu a jornalista.