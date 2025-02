Taxas de juros acentuam alta com dólar antes de ata do Fed

Os juros futuros ganharam força junto com o dólar desde a abertura dos negócios desta quarta-feira, 19, após uma sequência de quedas e de terem fechado perto da estabilidade ontem. Os juros curtos, no entanto, estão perto dos ajustes de ontem.

O mercado financeiro está na expectativa pela divulgação da ata da reunião do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de janeiro (16 horas, de Brasília), num dia de agenda esvaziada no Brasil e no exterior.

Às 9h56, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 estava em 14,695%, de 14,683% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2027 subia a 14,620%, de 14,564%, e o para janeiro de 2029 tinha máxima de 14,419%, de 14,296% ontem no ajuste.