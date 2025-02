Tarcísio reage a denúncia contra Bolsonaro e nega envolvimento do aliado em plano golpista

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), saiu em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR), como líder de um plano golpista. No X, Tarcísio disse que seu padrinho político "jamais compactuou" com qualquer tentativa de golpe.

"Jair Bolsonaro é a principal liderança política do Brasil. Este é um fato. Jair Bolsonaro jamais compactuou com qualquer movimento que visasse a desconstrução do estado democrático de direito. Este é outro fato. Estamos juntos, presidente", escreveu Tarcísio.

Na terça-feira, 18, Bolsonaro e outras 33 pessoas foram denunciadas pelo procurador Paulo Gonet no inquérito do golpe.

Gonet concluiu que Bolsonaro não apenas tinha conhecimento do plano golpista como liderou as articulações para dar um golpe de Estado. Os crimes imputados ao ex-presidente podem render a ele uma pena de mais de 43 anos de prisão.

A defesa do ex-presidente afirmou que as acusações são precárias e que não há provas contra ele. "Nenhum elemento que conectasse minimamente o presidente à narrativa construída na denúncia foi encontrado", diz a manifestação.