Carla Perez anuncia despedida de bloco no Carnaval de Salvador: - Chega uma hora que é necessário passar o bastão

Na noite da última terça-feira, dia 18, Carla Perez compartilhou um vídeo nas redes sociais anunciando a sua despedida do bloco infantil Algodão Doce, realizado anualmente em Salvador. A artista informou que este ano será seu último Carnaval com ele.

A famosa começou contando que sua participação no bloco em 2025 não será apenas marcada pela despedida, mas também pela comemoração de seus 30 anos de carreira.

- A vida é feita de ciclos e estamos planejados para encerrar mais um lindo ciclo na minha história neste Carnaval. Todos estão intimados a estarem comemorando meus 30 anos de carreira e minha despedida do nosso Algodão Doce. Carla Perez se despede com a pipoca mais linda e doce da avenida. O Algodão doce sempre terá um carinho especial no meu coração. Tenho certeza que no de vocês também.

Em seguida, Carla disse que decidiu seguir o conselho de sua filha e fazer o aviso com antecedência para que os fãs possam se programar e marcar presença no último Carnaval dela com o Algodão Doce.

- Minha despedida do Algodão Doce na Avenida Campo Grande neste Carnaval de 2025 estava organizada e planejada com a minha equipe. Durante esse tempo da minha decisão, deu tempo de ouvir algumas pessoas que estão ao meu redor e que sei que me amam, que me conhecem bem, até melhor que eu mesma. Meu marido falou que eu não estava psicologicamente preparada, que essa decisão minha poderia impactar todos nós. Minha filha falou: Eu, como fã da Carla Perez e seguindo ela há anos, ficaria muito chateada se não fosse informada com antecedência que seria seu último Carnaval, para que eu pudesse me programar e ir. Eles tem razão, não estou tão preparada como achei que estava.

E a artista finalizou:

- Pensando em vocês cheguei à conclusão que quero fazer isso com calma. Este ano vamos comemorar meus 30 anos de carreira juntinhos. Fui escolhida por milhares de crianças que se tornaram adultos e, através deles, seus filhos, sobrinhos e netos me conhecem. [...] É uma história linda. Mas tem uma hora que é necessário passar o bastão, né, gente? Passar o bastão para uma nova geração que está aí. Inclusive, tem uma galera massa que se comunica através da internet. Aqui começam os preparativos para a minha despedida. Ela será oficialmente no Carnaval de 2026. Daí, vocês se organizam para estar aqui, pertinho de mim.