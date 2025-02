HSBC lucra mais que o esperado e anuncia recompra de ações de US$ 2 bilhões

O HSBC teve lucro líquido de US$ 197 milhões no quarto trimestre de 2024, revertendo prejuízo de US$ 153 milhões de igual período de 2023, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 19. O resultado do banco britânico superou a previsão de analistas consultados pela Visible Alpha, de ganho de US$ 27,9 milhões.

O lucro antes de impostos, medida de rentabilidade preferida do HSBC, saltou para US$ 2,5 bilhões no trimestre, de US$ 175 milhões um ano antes. Já a receita com juros - a diferença entre o que os bancos ganham com empréstimos e o que pagam aos clientes por depósitos - recuou 1,2%, a US$ 8,185 bilhões.

O HSBC, que tem sede em Londres mas foca o mercado asiático, informou também que planeja uma nova recompra de ações de até US$ 2 bilhões e reduzir seus custos em US$ 1,5 bilhão. Fonte: Dow Jones Newswires.