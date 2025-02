Adesão do Brasil à Opep+ não é preferência a combustíveis fósseis, diz ministro da Agricultura

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, defendeu a decisão do governo brasileiro de aderir ao Fórum de Diálogo da Opep+, grupo de países aliados da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep). A decisão foi tomada em reunião do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) nesta terça-feira. "A adesão à Opep+ não é preferência a combustíveis fósseis. É uma transição e nós não podemos abrir mão de participação da discussão de alto nível da produção, inclusive de petróleo, porque ele ainda é uma fonte de geração de energia muito relevante", afirmou Fávaro a jornalistas. "Estar fora da Opep+ é estar fora da principal discussão", acrescentou.

Questionado se a decisão é uma contradição em relação à agenda dos biocombustíveis, Fávaro negou haver divergência entre a política ambiental e de transição energética. "Seria contraditório retroceder ao B10 (10% de biodiesel na mistura do óleo diesel). O Brasil caminha a passos largos com a volta do presidente Lula e incentiva a produção de biocombustíveis", observou o ministro.

A adesão do País à Opep+ é criticada por ambientalistas.