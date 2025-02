Tesouro: Global 2035 foi emitido no montante de US$ 2,5 bi, com cupom de juros de 6,625% a.a

O Tesouro Nacional captou US$ 2,5 bilhões com a emissão de bonds de 10 anos, um novo benchmark denominado Global 2035. Como antecipou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o título foi emitido com cupom de juros de 6,625% ao ano (a.a), cujo pagamento semestral será realizado a cada dia 15 dos meses de março e setembro. O vencimento se dará em 15 de março de 2035.

De acordo com o Tesouro, a emissão foi realizada ao preço de 99,091% do seu valor de face, resultando em uma taxa de retorno para o investidor de 6,750% a.a. Esse valor corresponde a um spread de 220 pontos-base acima da Treasury de referência (título do Tesouro norte-americano), o menor desde 2020 para um benchmark de 10 anos, segundo o órgão.

O Tesouro informou que essa emissão atraiu interesse "significativo" de investidores, com um ápice de 301 ordens no livro de ofertas. A demanda superou largamente o volume emitido, com o livro de ordens em cerca de US$ 6,5 bilhões em seu pico. Como mostrou o Broadcast, essa demanda permitiu a revisão da taxa de referência para baixo, do patamar de 7,05% inicialmente proposto como ideia de remuneração aos investidores.

Segundo o órgão, a alocação final contou com expressiva participação investidores não residentes, sendo cerca de 64% oriundos da Europa e da América do Norte. Já a América Latina, incluindo o Brasil, respondeu por 28%.

Em nota, o Tesouro destacou que essa emissão reforça o importante papel da dívida externa para o alongamento do prazo médio da dívida, para a diversificação e para a ampliação da base de investidores. "Adicionalmente, corrobora o papel da Dívida Pública Federal externa no estabelecimento de benchmarks líquidos e na curva de juros soberana, como referência para futuras emissões de empresas brasileiras no exterior", diz o documento divulgado à imprensa.

A operação foi liderada pelos bancos Bradesco, JP Morgan e Morgan Stanley. A liquidação financeira ocorrerá em 25 de fevereiro de 2025.