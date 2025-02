Luan Santana encanta seguidores com nova foto dando colinha para filha

Nesta terça-feira, dia 18, Luan Santana conseguiu explodir o fofurômetro da Internet com uma nova foto da filha Serena, de quase dois meses de vida, fruto do relacionamento com Jade Magalhães.

Em um carrossel de fotos no Instagram, o cantor compartilhou alguns momentos ao lado da namorada e da filha, que estava em seus braços. Na legenda, o artista escreveu:

... Por tudo que é mais sagrado.

Além disso, o cantor mostrou uma carta com um texto profundo, o que deixou os fãs com uma pulguinha atrás da orelha. Será que vem música nova por aí?

Leia um trecho:

Apesar de tudo que me fez, ainda te vejo como o fogo me atrai. Só espero que se eu resolver me aproximar, não me queime mais? Apesar de tudo ser talvez ainda acredito na certeza que tem mais, intervalos são comuns em qualquer relação quando perde o gás. Se o nosso amor for um filme, certeza, vai ter o dois? Eu vou mudar meu rumo, vou focar no trabalho, investir em outros casos. Aluga-se um lugar temporário do meu lado, porque se for amor real, foi mal. O meu tá jurado pra você. Por tudo o que é mais sagrado.