União da Ilha rebate comunicado Cacau Protásio sobre desfile: Acusações injustas

Cacau Protásio está fora do Carnaval 2025 após enfrentar problemas com sua fantasia na União da Ilha. A atriz comunicou a desistência através de um comunicado nas redes sociais e, ainda na última segunda-feira, dia 17, recebeu a resposta por parte da escola de samba.

No Instagram, A União da Ilha do Governador publicou uma nota sobre o assunto:

A União da Ilha do Governador lamenta a nota divulgada nesta segunda-feira pela assessoria de imprensa da atriz Cacau Protásio. A presença dela em mais um desfile da nossa agremiação seria de grande importância para a nossa comunidade, o que se atesta pelo carinho e o respeito que sempre demonstramos por ela. Cacau desfila pela escola desde 2014 e, ao longo desse tempo, participou de duas comissões de frente da agremiação, foi destaque em nossas alegorias e, nos últimos carnavais, abrilhantou os nossos desfiles como convidada de honra à frente da escola. Isso só demonstra o zelo da instituição com ela, começa.

E continua:

Nos anos anteriores, o contato com a escola era feito diretamente com a atriz e sempre de forma assertiva, contudo, houve uma mudança significativa de incompatibilidade com a assessoria atual. Acreditamos num diálogo aberto e na proximidade com todos os envolvidos no processo do carnaval, que hoje é tratado 100% em nosso barracão, com disponibilidade total de nosso carnavalesco e direção de carnaval. Nosso amor, admiração, respeito e carinho por ela continuam intactos. As portas da nossa escola sempre estarão abertas e garantimos que temos tempo para confeccionar sua roupa e tê-la mais uma vez conosco, caso a artista queira repensar de sua decisão.

Comunicado de Protásio

A assessoria de imprensa de Cacau alegou que houve falta de alinhamento por parte da União da Ilha em relação à fantasia que a atriz usaria, o que levou à desistência da participação. Ainda teriam ocorrido inúmeras tentativas de contato, mas sem retorno.

É com pesar que a atriz e humorista Cacau Protásio, por meio de sua assessoria de imprensa, vem a público informar que não participará do desfile da União da Ilha neste carnaval de 2025. A decisão deve-se à falta de alinhamento por parte da escola em relação à sua fantasia, cujo croqui jamais lhe foi enviado. Apesar de inúmeras tentativas de contato, tanto pessoalmente quanto por meio de sua equipe de comunicação, não houve qualquer retorno efetivo para solucionar a questão.

O comunicado concluiu dizendo que a artista ainda torcerá para que a agremiação consiga conquistar um lugar no Grupo Especial.

Importante destacar que Cacau Protásio sempre custeou integralmente sua indumentária, desde a aquisição dos materiais até a confecção. No entanto, sem a devida orientação da agremiação e diante do curto prazo disponível, tornou-se inviável viabilizar sua participação no desfile. Ainda assim, este não é um adeus, mas um até breve. Cacau Protásio leva a União da Ilha no coração e segue na torcida pelo sucesso da agremiação e de toda a comunidade, desejando que a escola faça um belíssimo desfile e conquiste o lugar de destaque que merece no Grupo Especial.