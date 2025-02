Atlantic Council: 40% dos especialistas esperam guerra mundial com armas nucleares até 2035

Cerca de 40% dos especialistas consultados pelo Atlantic Council para a pesquisa Global Foresight 2025 esperam uma guerra mundial, envolvendo um conflito multifrontal entre grandes potências, até 2035, que pode envolver armas nucleares e se estender até o espaço sideral.

Segundo o documento, um conflito dessa magnitude na próxima década pode ser devastador para a economia global, e 28% dos entrevistados identificaram a guerra entre as principais potências como a maior ameaça à prosperidade global nos próximos dez anos.

A pesquisa revela ainda que as tensões geopolíticas entre os Estados Unidos e a China, em particular, podem se tornar algo mais perigoso e que um conflito direto entre Rússia e a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) é esperado.