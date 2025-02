Após alta hospitalar, Shakira faz show adiado no Peru

Shakira animou os fãs na noite da última segunda-feira, dia 17, ao realizar o show que havia adiado em Lima, no Peru. Lembrando que a cantora precisou cancelar a apresentação que faria no domingo após sentir dores abdominais.

A cantora até chegou a ser hospitalizada, como informou o site Throme. Através das redes sociais, ela agradeceu o carinho que recebeu dos fãs peruanos:

Obrigado a todos pelas mensagens de amor. Elas me dão tanta força!! Eu te amo com toda minha alma.

Um pouco mais cedo, no domingo, Shakira confirmou a internação e explicou:

Lamento informar que esta noite precisei ir ao pronto-socorro por conta de um quadro abdominal e estou hospitalizada neste momento. Os médicos que me atenderam disseram que não tenho condições de fazer show esta noite. Estou muito triste de não poder subir ao palco hoje. Estava muito empolgada e emocionada de reencontrar meu querido público peruano. Espero que amanhã eu esteja melhor e que me deem alta quanto antes para que eu possa fazer esse show para o qual me preparei tanto por causa de vocês. Meu plano é realizar esse show o mais rápido possível. Minha equipe e produção estão trabalhando com uma nova data para vocês. Obrigada pela compreensão. Amo muito vocês. Shakira.