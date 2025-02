Zé Felipe conta crise no casamento com Virginia Fonseca: Ficamos uns seis dias largados

Zé Felipe contou aos seus seguidores uma crise recente que teve no seu casamento com Virginia Fonseca. O cantor abriu uma caixinha de perguntas no Instagram, na última segunda-feira, dia 17, e ao ser perguntado sobre desavenças no relacionamento, ele expôs uma briga de pouco tempo atrás:

- Essa ninguém sabe. A gente separou. Ficamos uns seis dias largados, mas voltamos mais apaixonados e amando. Ficamos seis dias largados, agora. Não foi, amor?, contou ele

E Virginia confirmou:

- Foi, dormindo no sofá e tudo mais. A gente ficava de boa o dia inteiro...

E Zé Felipe interrompeu:

- É, mas resenha bem pouca e não olhava na cara um do outro também não. Eu estava dormindo no sofá, mas voltamos mais fortes e unidos. O que Deus une ninguém separa, disse ele.

Embora tenham passado por um pequeno momento conturbado, o cantor revelou que tem planos para realizar a cerimônia de casamento com a amada. No entanto, a influenciadora não demonstrou estar muito animada para a ideia:

- Nós vamos casar na igreja ano que vem, contou Zé Felipe.

E Virginia respondeu:

- Não sei não.

- Ela falou que eu não fiz questão, disse ele.

E ela rebateu:

- Eu estava organizando para a gente casar, estava vendo tudo para a gente casar na igreja. Tudo que eu falava com ele, ele tipo assim [nem aí]. Falei: Quer saber? Se você está assim, também vou ficar assim. Aí agora ele veio com papo de que quer casar na igreja, mas agora quem não quer sou eu.

O casal também foi questionado se vem mais um baby por aí:

- Deixa nós aproveitarmos um pouquinho, galera, pediu Zé.

Virginia, por outro lado, já negou e disse:

- Não vem.

- Eu falei para ela que eu acho que daqui a uns cinco, dez anos vai sentir falta de neném. Mas por agora não, completou o artista.

- Eu, com as crianças com 15 anos, resolver ter filho? Neném? Pode internar. A Maria Alice com 15 anos e eu tendo neném? Tem que ser muito biruta, finalizou a influenciadora.

Vale lembrar que eles são pais de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.