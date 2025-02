Após se separar de Wanessa Camargo, Dado Dolabella curte praia com mãe e irmãos

Dado Dolabella apareceu nas redes sociais na última segunda-feira, dia 17, e publicou vídeos curtindo a praia ao lado da mãe e dos irmãos, Fernando Dolabella e Gilberto Di Pierro. O ator acabou de se separar de Wanessa Camargo, e resolveu viajar pouco tempo depois do término. Nos Stories do Instagram, ele compartilhou diversos momentos com a família.

Em uma das gravações, Dado aparece de braços dados com a mãe, Pepita Rodrigues, tentando entrar no mar, e descreveu a temperatura da água como mais gelada que na Antártica. Ele também tem outros dois irmãos, Fábio e Adriana Dolabella.

Vale lembrar que ele e Wanessa tiveram um relacionamento ioiô e já terminaram algumas vezes. Os dois namoraram entre 2000 e 2002, e reataram o relacionamento 20 anos depois. No entanto, após a saída da cantora do BBB24, o casal decidiu dar um fim no namoro novamente, mas voltaram pouco tempo depois.