Kate Middleton compartilha desenhos feitos com os filhos e talento de George impressiona

Kate Middleton compartilhou alguns desenhos fofos que fez ao lado dos filhos, os pequenos George, Charlotte e Louis. Através das redes sociais, na última segunda-feira, dia 17, a Princesa de Gales contou que teve uma tarde de artes com os pequenos.

Nos desenhos, é possível supor que as crianças tentaram desenhar a mamãe, enquanto ela, provavelmente, fez um retrato de Louis, o caçula. Na legenda, a princesa reforçou a importância de incentivar esses momentos com os filhos:

O Shaping Us Framework descreve as habilidades sociais e emocionais que começam a se desenvolver na primeira infância. Essas habilidades são fundamentais ao longo de nossas vidas, moldando quem somos, como gerenciamos nossos pensamentos e emoções, como nos comunicamos e nos relacionamos com os outros, e como exploramos o mundo ao nosso redor. Desenhar retratos com crianças pode proporcionar um momento de conexão à medida que você passa tempo olhando e focando um no outro, além de ser criativo e ? o mais importante ? se divertindo muito juntos!

No entanto, nos comentários, o que não faltavam eram elogios ao desenho de George, que é aquele localizado no lado inferior esquerdo da imagem.

O príncipe George é muito talentoso, eu nunca teria conseguido fazer um retrato tão elegante aos 11 anos, escreveu um internauta.

George tem tanto talento, comentou outra seguidora.

A peça do Príncipe George é absolutamente incrível, comentou outro.

Vale lembrar que George tem 11 anos de idade, enquanto Charlotte tem nove e Louis seis.