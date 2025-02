Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 90 milhões nesta terça-feira (18)

As seis dezenas do concurso 2.830 da Mega-Sena serão sorteadas nesta terça-feira (18), às 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo. O prêmio estimado para este concurso é de R$ 90 milhões, acumulado devido à ausência de ganhadores nos concursos anteriores.

As apostas podem ser realizadas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa Econômica Federal ou pela internet, no site oficial das Loterias Caixa. O valor de uma aposta simples, com seis números, é de R$ 5.

O sorteio será transmitido ao vivo pelos canais oficiais da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. Por se tratar de um concurso com final zero, o prêmio recebe um adicional das arrecadações dos cinco concursos anteriores, conforme as regras da modalidade.

Para mais informações e para realizar suas apostas online, acesse o site oficial das Loterias Caixa.

