Detran investe R$ 16,7 milhões das multas no Grande ABC

O Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) converteu, em 2024, R$ 78 milhões dos valores arrecadados em multas estaduais de São Paulo em melhorias na infraestrutura viária de 282 municípios que fazem parte do Programa Respeito à Vida. Destes, R$ 16,7 milhões, ou seja, cerca de 20% do total, foram destinados para seis cidades do Grande ABC, de acordo com informações fornecidas pelo Detran-SP a pedido do Diário.

A cidade que mais recebeu benfeitorias foi Mauá. Foram R$ 7,1 milhões investidos em obras de recapeamento, sinalização horizontal e vertical e instalação de lombada eletrônica. Ribeirão Pires esteve em segundo lugar, com cerca de R$ 5 milhões aplicados em obras de sinalização horizontal, vertical, instalação de sinalização semafórica e lombada eletrônica.

Diadema recebeu obras de recapeamento, sinalização horizontal e vertical, que demandaram R$ 2,4 milhões, seguida de São Caetano, que teve R$ 1,6 milhão investidos em obras de recapeamento. Rio Grande da Serra recebeu R$ 400 mil dos recursos para obras de sinalização semafórica e São Bernardo R$ 236 mil para obras de sinalização horizontal.

Apenas Santo André não faz parte do programa, mas pretende entrar em breve. Ao Diário, a Prefeitura de Santo André, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, disse que está finalizando os devidos processos legais para que o município participe do programa estadual. “Na semana passada, inclusive, representantes do Detran estiveram no município para alinhamento das informações referentes ao convênio”, ressaltou em nota.

De acordo com o Detran, novos convênios serão firmados neste ano com os municípios interessados para ampliar investimentos em infraestrutura, formação de condutores e melhorias nos serviços de trânsito. O Programa Respeito à Vida possui convênio com 586 municípios do Estado. As cidades que fazem parte do convênio são as que manifestaram interesse e fizeram a adesão ao programa.

Vale ressaltar que os valores investidos são referentes apenas às arrecadações de multas estaduais, aplicadas pelo Detran-SP. Existem outros órgãos autuadores como a DER (Departamento de Estradas e Rodagens) nas estradas estaduais, PRF (Polícia Rodoviária Federal) nas estradas federais e órgãos municipais de trânsito.





ACIDENTES

A definição de como os recursos serão distribuídos leva em consideração o histórico de sinistros no município e a adequação dos projetos apresentados, de acordo com o Detran-SP. O objetivo do Programa Respeito à Vida é reduzir tais ocorrências de acidentes e óbitos.

Em 2024, 224 mortes em acidentes foram registradas nas sete cidades do Grande ABC. A maior parte das vítimas fatais foram condutores (133), seguido de pedestres (65) e passageiros (17). As demais ocorrências não foram especificadas. Destas mortes, 141 ocorreram em vias municipais e 69 em rodovias.

Entre acidentes fatais e não fatais foram registradas 6.514 ocorrências. Colisão é a ocorrência mais comum, com 4.289 sinistros. Atropelamento representou cerca de 10% dos acidentes, totalizando 633 sinistros.