Homem que pichou rochas em Fernando de Noronha é multado e expulso de ilha

Um homem foi detido e multado em R$ 10 mil no domingo, 16, após pichar pedras e placas de sinalização em Fernando de Noronha, arquipélago pertencente ao Estado de Pernambuco. Seu nome não foi divulgado pelas autoridades.

Segundo a Polícia Militar pernambucana, nos últimos dias um guia turístico que trabalha em Fernando de Noronha notou pichações em rochas vulcânicas da Praia do Bode e em placas de sinalização e decidiu tentar descobrir quem era o autor dos atos de vandalismo. No domingo, ele se reuniu com dois amigos e começaram a pesquisar a autoria.

Como havia um traço comum entre as pichações e a ilha tem poucas pessoas, a pesquisa nas redes sociais indicou que se tratava de um homem que estava havia apenas 20 dias na ilha, trabalhando na Usina de Tratamento de Resíduos Sólidos. Confrontado com as pichações, segundo a polícia, ele confessou ser o autor delas.

Ainda conforme a polícia, o rapaz foi multado com base no artigo 65 da lei 9.605/98, de crimes ambientais, que prevê pena de até um ano de prisão e multa a quem "pichar ou por outro meio conspurcar edificação ou monumento urbano". A multa foi aplicada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), órgão federal responsável por gerir e proteger as áreas de conservação federais.

Nesta segunda-feira, 17, o autor das pichações também foi demitido da empresa de limpeza urbana e retirado da ilha, informou a polícia. As pichações estão sendo retiradas pelas equipes de limpeza.