Justiça penhora 18 imóveis de Maluf para pagar condenação que bate R$ 417 mi

A Justiça de São Paulo mandou penhorar bens do ex-prefeito Paulo Maluf (1969-1971; 1993-1996), hoje com 93 anos, para pagar uma condenação por uso de dinheiro público para promoção pessoal. O processo tramita desde 1993.

O Estadão pediu manifestação da defesa do ex-prefeito, o que não havia ocorrido até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.

Foram penhorados - total ou parcialmente - 18 imóveis (veja a relação completa abaixo). Consta na lista uma mansão de mais de mil metros quadrados na praia da Enseada, no Guarujá (SP), avaliada em mais de R$ 2,7 milhões.

A decisão é do juiz Fausto José Martins Seabra, da 3.ª Vara de Fazenda Pública de São Paulo, responsável pela execução da sentença. Cabe recurso.

Quando assumiu a prefeitura para o segundo mandato, em 1993, Maluf usou como identidade visual da gestão um trevo de quatro folhas em formato de corações, o mesmo símbolo de sua campanha eleitoral. A Justiça de São Paulo considerou que houve uma tentativa de divulgação pessoal.

A condenação da primeira instância é de 1994. O valor cobrado no processo bate hoje R$ 417.103.110,96 - considerando juros e correção monetária.

Veja a lista de bens atingidos pela decisão:

1) 100% do terreno e a respectiva construção residencial situada na avenida Miguel Estefano, nº 859, Praia da Enseada, Guarujá/SP, medindo 1.104,00 m²;

2) 25% do Lote de nº 06 da quadra "G", quinhão 01, na praia da Enseada, Guarujá, com área de 400 m²;

3) 25% do imóvel da rua Carneiro da Cunha, números 813 e 817, São Paulo;

4) 25% do imóvel da rua Augusta, 2813, 2817, 2823, 2829 e 2833, São Paulo;

5) 25% do imóvel da travessa da Estrela Granada, nº 19, Cerqueira César, São Paulo;

6) 25% do imóvel da rua Xavier de Toledo, 153, loja nº 2 no 2º pavimento do Edifício Santa, São Paulo;

7) 25% de um terreno da rua Francisco Rodrigues Seckler, 1.015, Itaquera, São Paulo, pendente de registro junto ao 9º Cartório de Registro de Imóveis;

8) Imóvel da avenida Professor Hermann Von Ihering, nº 400, Parelheiros, São Paulo, com área de 29 alqueires e 11 avos;

9) 25% do terreno da Av. Jacu Pêssego, em Itaquera, São Paulo, remanescente da gleba 11;

10) 25% do lote de terreno nº 4, Jardim São Miguel, Guarujá, com área total de 950 m²;

11) 25% de um terreno com área de 47.140,00 m², parte do antigo Sítio Santa Rosa, bairro M'Boi Mirim, na altura do km 32 da estrada estadual que liga São Paulo a Itapecerica da Serra;

12) 5% de prédio situado na Rua Florêncio de Abreu com duas frentes, uma para a rua Florêncio de Abreu, números 28, 32, 36, 38, 42 e 44, e outra para a rua Varnhagem, São Paulo/SP;

13) Terreno situado na Estrada de Itapecerica com área de 1 alqueire e meio, em Itapecerica da Serra;

14) Terreno com frente voltada para a Estrada de Rodagem Estadual, Santo Amaro, em Itapecerica da Serra, km 31, com área de 72.941,60 m²;

15) Terreno situado no bairro da Olaria, com área de 3.000 m³, em Itapecerica da Serra;

16) Terreno lote nº 4, quadra E, situado na praia da Enseada, com área total de 1.677 m²;

17) 50% do imóvel situado na rua Florêncio de Abreu, nº 562, São Paulo;

18) 10% do imóvel situado na rua Xavier de Toledo, nº 161, apartamento nº 402, 4º andar do Edifício Santa Mônica, com área útil de 65 m².