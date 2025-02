EUA e Arábia Saudita reafirmam compromisso com cessar-fogo em Gaza e libertação de reféns

Os Estados Unidos e a Arábia Saudita reafirmaram nesta segunda, 17, o compromisso com a implementação do cessar-fogo em Gaza, durante reunião entre o Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, e o príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman Al Saud. De acordo com a porta-voz do Departamento de Estado americano, Tammy Bruce, também foi discutida "a garantia de que o Hamas liberte todos os reféns, incluindo cidadãos americanos".

Rubio e Salman Al Saud discutiram formas de avançar nos interesses comuns na Síria, no Líbano e na região, incluindo a segurança do Mar Vermelho e a liberdade de navegação. O secretário americano também destacou "a importância de um acordo para Gaza que contribua para a segurança regional" e se comprometeu a fortalecer a parceria bilateral entre os dois países, com expectativas de aumento na cooperação econômica e de defesa.

Rubio também se encontrou com o ministro das Relações Exteriores saudita, o príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, em Riad.