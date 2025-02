Zema participa de corrida do Bope em Belo Horizonte

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), participou da corrida de rua do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) na capital mineira. Ele disse ter percorrido o trajeto de cinco quilômetros em 30 minutos. "Com garra, disciplina e muita determinação, estou sempre pronto para qualquer desafio!", escreveu em publicação no Instagram neste domingo, 16.

O evento tinha duas modalidades de corrida, com trajetos de cinco e dez quilômetros; além de uma caminhada e uma corrida com percurso para crianças entre quatro e 13 anos. Em um clique compartilhado pelo perfil de Zema nos stories (publicações que somem em 24 horas), uma apoiadora registrou o momento. "Corremos 5 km com o governador", comemorou.

Na segunda-feira, 17, o governador compartilhou três compromissos de sua agenda oficial relacionados com o tema da segurança pública. Zema afirma ter começado a semana reunindo o Comando das Forças de Segurança do Estado.

Depois, participou da solenidade de passagem de comando da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). O dia continuou com o evento de inauguração da sede do Departamento Estadual de Investigação, Orientação e Proteção à Família (Defam).

O governador mineiro tem usado as redes sociais para "provocar" o governo federal. Na última quarta-feira, 12, publicou um vídeo em que comia uma banana com casca para "não desperdiçar" a fruta, em referência ao aumento dos preços de alimentos.

No dia seguinte, Zema compartilhou uma gravação em que ensina receita de geleia com casca de banana. "Vou mandar uma receita bem gostosa para o governo federal experimentar", disse no vídeo.

As publicações lhe renderam uma crítica por parte do ministro dos Transportes, Renan Filho. "Tenho respeito por você, mas suas redes sociais estão cada vez mais teletubbies", disse o ministro em referência ao desenho infantil, que tem cenas simples e repetitivas.