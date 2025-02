Xuxa Meneghel participa de Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel

Que encontro! Xuxa Meneghel esteve nos estúdios do SBT em São Paulo, nesta segunda-feira, dia 17. A Rainha dos Baixinhos participou das gravações do Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel. A atração irá ao ar no próximo dia 23 de março.

Nos camarins, Patrícia Abravanel posou ao lado de Xuxa que estava acompanha de sua fiel escudeira, a cadelinha Doralice e também, do namorado Junno Andrade.

Vale lembrar que a filha de Silvio Santos esteve recentemente nos estúdios da Globo, para fazer uma homenagem ao pai, que morreu em agosto de 2024. Durante os Melhores do Ano, ela até mesmo jogou aviões de dinheiro ao lado de Luciano Huck.