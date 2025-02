S&P corta rating em moeda local da Argentina de longo e curto prazo para default seletivo

A S&P Global rebaixou o rating em moeda local da Argentina diante da dificuldade de o país alongar o vencimento de seus títulos de dívida e colocar papéis no mercado interno.

Em comunicado, a agência de avaliação de risco rebaixou o rating em moeda local de longo e curto prazo do crédito soberano de CCC/C para 'SD/SD' (default seletivo). Ao mesmo tempo, a S&P reiterou os ratings em moeda estrangeira CCC/C, com perspectiva estável.

Depois de duas trocas semelhantes, a Argentina se envolveu em outra oferta de US$ 6,5 bilhões de troca de dívida em pesos que vence em março de 2025 por um instrumento reaberto com taxa fixa e vencimento em novembro de 2025 - elevando a dívida total trocada em moeda local para US$ 78 bilhões desde março de 2024, segundo a S&P.

"O recurso contínuo a tais operações de dívida reflete a capacidade limitada de estender vencimentos e colocar papéis no mercado local, e portanto, consideramos esta transação difícil e equivalente a inadimplência", segundo a S&P Global.

A perspectiva estável para o rating em moeda estrangeira de longo prazo foi mantida.

A agência citou ainda que o país mantém vulnerabilidades econômicas persistentes contra melhores resultados fiscais, queda da inflação e crescimento renovado do PIB.

Os mercados de capitais globais permanecem fechados para Argentina, levando o governo a confiar no mercado local usando dívida, bem como leilões de dívida tradicionais para gerenciar grandes vencimentos.