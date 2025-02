Acidente com avião da Delta durante pouso em Toronto, no Canadá, deixa ao menos 8 feridos

Um avião da Delta Airlines que viajava de Minneapolis, nos Estados Unidos, para Toronto, no Canadá, sofreu um acidente durante o pouso nesta segunda-feira, 17. Segundo autoridades do aeroporto, equipes de resgate estão no local.

O canal de TV canadense CTV relata que há ao menos oito feridos.

As circunstâncias do acidente ainda não estão claras.

Nevava muito em Toronto no momento do acidente.

Imagens exibidas na televisão mostram o avião de ponta cabeça.

"A Toronto Pearson está ciente de um incidente na aterrissagem de um avião da Delta Airlines vindo de Minneapolis. As equipes de emergência estão respondendo. Todos os passageiros e tripulantes foram contatados", informou o aeroporto.